0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Здоровье
19 Февраля , 13:05

Жителям Башкирии напомнили о необходимости беречь мужчин

С 16 по 22 февраля 2026 года Минздрав России проводит Неделю сохранения мужского здоровья. Эта инициатива направлена на повышение осведомленности мужчин всех возрастов о важности регулярного медицинского обследования и своевременного прохождения профилактических обследований.

Жителям Башкирии напомнили о необходимости беречь мужчин
Жителям Башкирии напомнили о необходимости беречь мужчин

Мужчины часто игнорируют небольшие изменения в своем самочувствии, не обращают внимания на начальные симптомы заболеваний, приходя к врачу, когда боль или дискомфорт терпеть уже невозможно. Это приводит к позднему выявлению заболеваний, в том числе сердечно‑сосудистых и онкологических.

— По статистике мужчины в России живут в среднем на 10 лет меньше, чем женщины. Это связано с тем, что мужчины часто уделяют мало внимания своему здоровью. Мы всегда говорим своим пациентам — нельзя терпеть боль, а еще лучше ее предотвратить. Для этого сегодня есть много инструментов: медосмотры, комплексные программы обследования здоровья. Дискомфорт или боль в различных частях тела, излишняя утомляемость, потеря аппетита — все это повод обратиться к врачу. В программу диспансеризации сейчас входит и обследование репродуктивного здоровья, это очень актуально, так как в стране идет снижение рождаемости, — рассказал главный внештатный специалист республики по репродуктивному здоровью мужчин, врач уролог-андролог Ринат Сафин

Основные враги для мужского здоровья — это курение, лишний вес, малоподвижный образ жизни, стрессы, нерегулярная половая жизнь, гипертония и диабет, напоминают медики.

Фото: ВК Радия Хабирова

Автор: Жанна МИРОНОВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru