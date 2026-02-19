Жителям Башкирии напомнили о необходимости беречь мужчин

Мужчины часто игнорируют небольшие изменения в своем самочувствии, не обращают внимания на начальные симптомы заболеваний, приходя к врачу, когда боль или дискомфорт терпеть уже невозможно. Это приводит к позднему выявлению заболеваний, в том числе сердечно‑сосудистых и онкологических.

— По статистике мужчины в России живут в среднем на 10 лет меньше, чем женщины. Это связано с тем, что мужчины часто уделяют мало внимания своему здоровью. Мы всегда говорим своим пациентам — нельзя терпеть боль, а еще лучше ее предотвратить. Для этого сегодня есть много инструментов: медосмотры, комплексные программы обследования здоровья. Дискомфорт или боль в различных частях тела, излишняя утомляемость, потеря аппетита — все это повод обратиться к врачу. В программу диспансеризации сейчас входит и обследование репродуктивного здоровья, это очень актуально, так как в стране идет снижение рождаемости, — рассказал главный внештатный специалист республики по репродуктивному здоровью мужчин, врач уролог-андролог Ринат Сафин

Основные враги для мужского здоровья — это курение, лишний вес, малоподвижный образ жизни, стрессы, нерегулярная половая жизнь, гипертония и диабет, напоминают медики.

