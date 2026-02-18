0 °С
В Калининском районе Уфы ввели карантин по бешенству

Очагом бешенства признана территория рядом со зданием № 6/1 на улице Сельской Богородской в Уфе. Неблагополучным пунктом определена территория в радиусе 500 метров от границы эпизоотического очага.

Указ о введении карантина подписал глава Башкирии Радий Хабиров. В нем говорится, что «в эпизоотическом очаге запрещается лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними лицами, а также ввоз и вывоз животных, за исключением вывоза вакцинированных против бешенства, снятие шкур».

На опасной территории запрещены ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с животными. Контроль за исполнением указа возложен на вице-премьера правительства республики — министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова.

Фото: Азамат АБДРАФИКОВ.

Автор: Надежда ТЮНЁВА
