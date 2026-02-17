РДКБ Уфы признана лучшей педиатрической клиникой России 2025 года

— Это звание присуждают не за красивый фасад, а за реальные результаты: методы лечения, которые спасают детей, современную диагностику и уровень подготовки врачей. За этими наградами стоит ежедневная работа сотен людей: врачей, медсестер, младшего персонала. РДКБ — это не просто здание. Это тысячи спасенных детей, —написал премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров.

Заместитель министра здравоохранения республики Татьяна Саубанова поулчила благодарность Совета Федерации за большой вклад в развитие детского здравоохранения и реализацию государственной политики в интересах детей.

— Признание на столь высоком федеральном уровне — это закономерный результат профессионализма и преданности делу всей нашей педиатрической службы. Республиканская детская клиническая больница по праву является «якорным» медицинским центром региона. Мы продолжаем системно развивать детскую медицину, делая высокотехнологичную помощь доступной во всех уголках Башкортостана. Искренне поздравляю коллег с заслуженной наградой, которая подтверждает правильность выбранного нами вектора развития в интересах будущего нашей страны, — отметил министр здравоохранения Айрат Рахматуллин.

Фото: ВК Андрея Назарова