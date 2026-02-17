0 °С
Здоровье
17 Февраля , 17:37

Радий Хабиров: Предотвратить болезнь легче, чем бороться с ней

Глава республики напомнил жителям о пользе диспансеризации на своей странице в соцсети.

Радий Хабиров: Предотвратить болезнь легче, чем бороться с ней
Радий Хабиров: Предотвратить болезнь легче, чем бороться с ней

«Те, кто молод и неплохо себя чувствует, к сожалению, редко задумываются о здоровье. Поэтому напоминаю — проходить медосмотры важно. Предотвратить болезнь всегда легче, чем бороться с ней. А если понадобилось лечение, лучше начать его на ранней стадии», — предостерег руководитель региона.

Диспансеризация в нашей стране проводится в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Те, кто младше сорока, проходят ее раз в три года. В 2026-м это те, кто родился в 2008, 2005, 2002, 1999, 1996, 1993, 1990, 1987 годах. Всем, кто старше, бесплатные осмотры положены каждый год. С начала года диспансеризацию в Башкортостане прошли 196,6 тысячи человек.

23,1 тысячи жителей республики по результатам первого этапа отправили на второй, углубленный — это обязательная процедура для всех, у кого заподозрили проблемы со здоровьем. Почти 30 тысяч заболеваний, выявленных впервые, в том числе онкологию, сахарный диабет, ишемическую болезнь сердца, туберкулез. 

№Важно, что программа диспансеризации совершенствуется. Например, в 2024 году к общему осмотру добавилась оценка репродуктивного здоровья. В 2026 году появилась возможность сдать анализы, которые в том числе позволяют выявить риски инфаркта и инсульта, определить уровень жиров в крови, обнаружить вирус папилломы человека», — рассказал Радий Хабиров.

Пройти диспансеризацию бесплатно можно в поликлинике по месту жительства.

Фото: ВК Радия Хабирова

Автор: Жанна МИРОНОВА
