В Аскинском районе Башкирии скоро завершится модернизация ФАПов

Амбулатория обслуживает жителей села и 14 близлежащих населенных пунктов — всего более 2 300 человек, рассказал главный врач Аскинской ЦРБ Ильдар Шакиров. Модульное здание оснастили необходимым медицинским оборудованием и мебелью. Здесь есть дневной стационар, процедурный и прививочный кабинеты. Для выезда к пациентам имеется свой автомобиль.

Прием ведут опытные врач-терапевт Айгуль Сабитова, фельдшер Ляйсан Гафурьянова, акушерка Лилия Гайсина и процедурная медсестра Зубарзят Гайсина. Благодаря проекту «Цифровой ФАП» сельчанам доступны цифровые медицинские услуги — открытие листа временной нетрудоспособности, выписка электронного рецепта, телемедицинские консультации. Особое внимание уделяется семьям участников СВО.

Радий Хабиров ознакомился с условиями работы врачей и поблагодарил их за труд, а также пообщался с жителями села.

— Еще несколько лет назад в республике многие фельдшерско-акушерские пункты располагались в старых зданиях с печным отоплением. А сейчас ситуация поменялась. К примеру, в Аскинском районе уже завершают программу модернизации ФАПов — практически все они обновлены. К 2030 году мы должны навести порядок в первичном звене здравоохранения. Считаю, что наша последовательная, упорная работа дает хороший результат. Самое главное, что жители видят положительные изменения. Это очень важно, — отметил глава республики.

Фото: сайт главы РБ