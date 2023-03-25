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Сегодня, 17:15

В Башкирии 142 жителя заразились COVID-19

В регионе за сутки медики зарегистрировали 142 случая заражения коронавирусом. Снижение темпов заболеваемости продолжается четвертую неделю подряд, сообщает минздрав республики.

В Башкирии 142 жителя заразились COVID-19
В Башкирии 142 жителя заразились COVID-19

На стационарном лечении находятся в настоящий момент 168 человек, на амбулаторном - 2373. С пятницы выздоровели и выписались из госпиталей 52 жителя региона, в общей сложности за все время пандемии в Башкирии переболели COVID-19 359 626 человек. 

Двое заразившихся жителей умерли за сутки, прервав недельную паузу в печальной статистике. Число погибших от коронавируса в республике достигло за все время 6025 человек.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, говоря о ковиде в России, что говорить об окончании пандемии коронавируса ещё рано.

 

Фото Александр ДАНИЛОВ.

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:ковид-статистикапандемия covid-19башкирияминздрав региона
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