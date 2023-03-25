В Башкирии 142 жителя заразились COVID-19

На стационарном лечении находятся в настоящий момент 168 человек, на амбулаторном - 2373. С пятницы выздоровели и выписались из госпиталей 52 жителя региона, в общей сложности за все время пандемии в Башкирии переболели COVID-19 359 626 человек.

Двое заразившихся жителей умерли за сутки, прервав недельную паузу в печальной статистике. Число погибших от коронавируса в республике достигло за все время 6025 человек.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, говоря о ковиде в России, что говорить об окончании пандемии коронавируса ещё рано.

Фото Александр ДАНИЛОВ.