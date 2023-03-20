В больницы Башкирии отправились 65 новых специализированных автомобилей

- Медучреждения получают хорошо зарекомендовавшие себя спецавтомобили марки LADA Granta для первичного звена здравоохранения, автомобили скорой помощи, передвижные ФАПы и комплексы для проведения медосмотра населения, - отметил Максим Забелин. – На состоявшемся недавно видеоселекторном совещании министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал нашу республику в числе пяти регионов, которые достойно справились с вызовом пандемии коронавирусной инфекции, хорошо работают по увеличению продолжительности жизни населения. Мы видим, как самоотверженно наши медработники оказывают помощь жителям Донбасса. Это не последнее обновление автопарка медучреждений в этом году.

По словам министра здравоохранения республики Айрата Рахматуллина, новые современные автомобили получены на бюджетные средства в рамках национального проекта «Здравоохранение».

- Они рассчитаны, в том числе, для работы в труднодоступной местности, и сложных дорожных условиях, - подчеркнул министр. – Приобретение техники направлено на повышение доступности медицинской помощи, комфорта и качества для людей. Мы докупим еще автомобильную технику, а также тяжелую технику, среди них аппараты КТ, ангиографы, которые позволят диагностировать тяжелые заболевания на ранних стадиях и вылечить пациентов. Кроме того, продолжаем строить крупные медицинские объекты и ФАПы.

Так, в новой партии 10 передвижных модулей «Фельдшерско-акушерский пункт». Он оснащен современным медоборудованием, позволяющим провести исследования и оказать человеку медицинскую помощь. Например, фельдшер может измерить артериальное давление и снять ЭКГ, выполнить ручную искусственную вентиляцию легких и т.д. В нем предусмотрены помещения для регистрации, ожидания в очереди и первичного профосмотра.

В единственном передвижном комплексе «Выездной медосмотр» имеется цифровые флюорограф и электрокардиограф, данные исследований передаются в больницы Уфы по каналу GSM. Он окажет большую помощь во время проведения диспансеризации сельских жителей.

Также в данной партии 14 автомобилей скорой медицинской помощи, оснащенных по последнему слову медицины, и 40 санитарных автомобилей, из них 39 будут работать в учреждениях первичного звена и один – в паллиативной службе. Они будут доставлять маломобильных пациентов до медицинских организаций (поликлиник, стационаров) для проведения обследований. Также медработники будут на них выезжать к больным для оказания медпомощи, забора и доставки биоматериалов для исследований, и других видов оказания первичной медико-санитарной помощи.

Фото Олега ЯРОВИКОВА.