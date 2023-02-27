В санаториях Башкирии побывали 259 участников СВО и членов их семей

В минувшем году министерство отрабатывало такой порядок льготного оздоровления, механизм предоставления субсидии, проводило конкурс среди санаториев. Кроме того, на базе госимущества республики были организованы пункты временного размещения эвакуированных граждан ДНР и ЛНР.

- В 2023 году запланировано восстановительное лечение в наших лучших здравницах всех желающих участников специальной военной операции - военнослужащих, добровольцев, контрактников. Лечение будет предоставлено в удобное время по личному заявлению. В январе отобраны 12 санаториев для лечения участников СВО за счет средств бюджета. Планируется, что льготой смогут воспользоваться свыше 1 500 человек, - отметила Наталья Полянская.