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Вчера, 14:06

В санаториях Башкирии побывали 259 участников СВО и членов их семей

В этом году воспользоваться льготой на лечение в здравницах республики смогут более 1500 человек. Это и участники СВО и члены их семей, и инвалиды и ветераны труда ЛНР. Об этом сообщила на оперативке правительства региона министр земельных и имущественных отношений РБ Наталья Полянская.

В санаториях Башкирии побывали 259 участников СВО и членов их семей
В санаториях Башкирии побывали 259 участников СВО и членов их семей

В минувшем году министерство отрабатывало такой порядок льготного оздоровления, механизм предоставления субсидии, проводило конкурс среди санаториев. Кроме того, на базе госимущества республики были организованы пункты временного размещения эвакуированных граждан ДНР и ЛНР.

-  В 2023 году запланировано восстановительное лечение в наших лучших здравницах всех желающих участников специальной военной операции - военнослужащих, добровольцев, контрактников.  Лечение будет предоставлено в удобное время по личному заявлению. В январе отобраны 12 санаториев для лечения участников СВО за счет средств бюджета. Планируется, что льготой смогут воспользоваться свыше 1 500 человек, - отметила Наталья Полянская.

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:минземимуществоподдержка участников сво и их семейсанаторииздравницы республикиполянская
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