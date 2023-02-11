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С начала года санитарный вертолет Башкирии совершил 14 вылетов за больными

14 вылетов совершила санитарная авиация с начала этого, 2023 года, чтобы транспортировать в стационары пациентов. Об этом сообщил главный внештатный специалист по санитарной авиации минздрава Башкирии Феликс Сакаев.

С начала года санитарный вертолет Башкирии совершил 14 вылетов за больными
С начала года санитарный вертолет Башкирии совершил 14 вылетов за больными

- В прошлом году вертолет 200 раз вылетал в разные районы и города республики, перевез в стационары Уфы 208 нуждающихся в экстренной высокотехнологичной медицинской помощи людей, - рассказал Феликс Сакаев. – Это беременные с патологией плода, новорожденные с мамами, пациенты с инсультом или инфарктом, получившие тяжелые травмы в ДТП и другие.

Вчера в Уфе прошли учения по спасению пострадавших в дорожно-транспортном происшествии. В спасательной операции был задействован вертолет санитарной авиации.

Сообщение о происшествии поступило в Центр медицины катастроф в 10 часов 52 минуты. Вызов передали в отделение санитарной авиации РКБ им. Куватова. Уже через пару минут врач и фельдшер выехали на реанимобиле в аэропорт, а из больницы направили заявку летчикам. В 11.16 медики прибыли в аэропорт, вылетели и приземлились в Шамонино в 11.47. Буквально за три минуты они забрали пострадавшего и уже в 12.01 вернулись в уфимский аэропорт.

Фото пресс-службы минздрава РБ.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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