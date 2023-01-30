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Андрей Назаров: Медицина в Башкирии вернулась к обычной работе

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров отметил, что после пандемии коронавируса медицина возвращается к плановым мероприятиям. Об этом он сообщил сегодня, 30 января, на своей странице в соцсетях.

Андрей Назаров: Медицина в Башкирии вернулась к обычной работе
Андрей Назаров: Медицина в Башкирии вернулась к обычной работе

- За три года в республике построили 250 ФАПов, пять сельских врачебных амбулаторий, - написал Андрей Назаров. – Вскоре заработают детские поликлиники в Месягутово, Кармаскалах и Баймаке, больница в Большеустьикинском. По решению президента РФ в первичном звене здравоохранения врачи и медработники, сотрудники скорой помощи получат надбавки к зарплатам.

Он отметил, что до 2025 года по федеральной программе поступит транш в 18 млрд рублей. Из них 10,5 млрд пойдут на возведение объектов: 12 поликлиник, две центральные районные и три участковые больницы, 414 ФАПов, 21 офис врача общей практики и 43 врачебные амбулатории.

- Большое внимание уделяем профилактике заболеваний, в том числе онкологических, - написал премьер-министр. - В этом году в Уфе откроем Центр детской онкологии и гематологии республиканской детской клинической больницы. Необходимым оборудованием снабдили ещё семь профильных учреждений. Будем развивать собственную базу - речь идет о внедрении технологий, изготовлении лекарств и оборудования, импортозамещении.

По словам Андрея Назарова, для этого созданы все условия. Так, например, на предприятии «Фармстандарт-УфаВИТА» запустили новый цех по производству препарата от гемофилии — «Фактор свертываемости крови VIII». Вложили в производство 1,6 млрд рублей.

- Мы сделаем все, чтобы вам было удобно следить за своим здоровьем: от записи на прием до всех этапов лечения и реабилитации, - заверил он жителей региона.

Фото со страницы Андрея Назарова в соцсети.

Андрей Назаров: Медицина в Башкирии вернулась к обычной работе
Андрей Назаров: Медицина в Башкирии вернулась к обычной работе
Андрей Назаров: Медицина в Башкирии вернулась к обычной работе
Андрей Назаров: Медицина в Башкирии вернулась к обычной работе
Андрей Назаров: Медицина в Башкирии вернулась к обычной работе
Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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