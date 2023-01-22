В Башкирии госпитализировали с COVID-19 пять человек

В стационарах сегодня находятся 135 человек, из которых 88 - пациенты старше 60 лет. Тем не менее ни один по тяжести заболевания не подключен к ИВЛ. Медики оценивают количество находящихся на амбулаторном лечении жителей республики в 1100 человек.

За сутки выздоровело 46 человек, не зарегистрировано ни одной смерти от COVID-19. Последний раз погибшие от коронавируса в республике были 19 января. В общей сложности в Башкирии заразились ковидом за время пандемии 347 349 человек.

Фото Александр ДАНИЛОВ.