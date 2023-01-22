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В Башкирии госпитализировали с COVID-19 пять человек

Третью неделю подряд продолжает уменьшаться число заразившихся коронавирусом в республике. По данным оперативного штаба, за сутки в Башкирии заразились ковидом 67 жителей.

В Башкирии госпитализировали с COVID-19 пять человек
В Башкирии госпитализировали с COVID-19 пять человек

В стационарах сегодня находятся 135 человек, из которых 88  - пациенты старше 60 лет. Тем не менее ни один по тяжести заболевания не подключен к ИВЛ. Медики оценивают количество находящихся на амбулаторном лечении жителей республики в 1100 человек.

За сутки выздоровело 46 человек, не зарегистрировано ни одной смерти от COVID-19. Последний раз погибшие от коронавируса в республике были 19 января. В общей сложности в Башкирии заразились ковидом за время пандемии 347 349 человек.

Фото Александр ДАНИЛОВ.

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:ковид-статистикаcovid-19коронавирус в башкирии22 января
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