В минздраве Башкирии рассказали о повышении качества и доступности медицинской помощи

По сообщению пресс-службы минздрава РБ, в республике проводятся мероприятия, направленные, как на улучшение инфраструктуры, так и на выстраивание организационных процессов внутри медицинских организаций. В рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» в прошлом году построены и введены в эксплуатацию десять объектов здравоохранения – две поликлиники в селе Чекмагуш и в городе Бирск, восемь капитальных ФАПов.

Завершено строительство сельской врачебной амбулатории в селе Старые Туймазы и врачебной амбулатории в селе Дюмеево Илишевского района. Произведена замена 55 аварийных ФАПов на модульные конструкции, проведен капитальный ремонт 18 медицинских организаций. По программе медицинским организациям поставили 2 990 единиц оборудования и 90 единиц автомобильного транспорта.

В рамках региональных программ национального проекта «Здравоохранение» приобрели 43 единицы оборудования для борьбы сердечно-сосудистыми заболеваниями, 68 единиц оборудования для борьбы с онкологией. Также в рамках программы «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ» для нужд организаций закупили информационно-коммуникационное оборудование и программное обеспечение.

В 2022 году в республике создан Центр управления сердечно-сосудистыми рисками. Каждый пациент с острыми сосудистыми заболеваниями находится на контроле у докторов.

В ходе организации межмуниципальных отделений скорой медицинской помощи произошло создание восьми новых межмуниципальных отделений скорой медицинской помощи: Нефтекамского, Октябрьского, Стерлитамакского, Кумертауского, Бирского, Дуванского, Белорецкого, Сибайского. С 1 декабря начало работу Центральное межмуниципальное отделение.

С 2023 по 2025 год запланировано приобретение и установка 351 модульной конструкции (286 фельдшерско-акушерских пунктов, 21 офис врача общей практики, 41 сельских врачебных амбулаторий и 3 участковых больниц), а также ввод в эксплуатацию 11 объектов строительства и капитальный ремонт в 17 медицинских организациях.