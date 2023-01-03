На здравоохранение в Башкирии по нацпроекту направили почти 8 миллиардов рублей

Более 90 медорганизаций в минувшем году приняли участие в создании и тиражировании новой модели организации оказания медицинской помощи.

На строительство центра детской онкологии и гематологии РДКБ было направлено 1,3 млрд рублей. По проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» переоснащено восемь медорганизаций, приобретено 43 единицы оборудования, в том числе высокотехнологичного.

Оснащены семь медицинских организаций, оказывающих помощь онкологическим больным. Приобретено 68 единиц оборудования, в том числе линейный ускоритель и мультспиральный компьютерный томограф.

По программе «Земский доктор» 54 врача получили по 1,5 млн рублей, 37 врачей – по 1 млн рублей, 30 фельдшеров – по 750 тысяч рублей, пять фельдшеров – по 500 тысяч рублей. По программе «Земский фельдшер» три фельдшера получили по 500 тысяч рублей. Два врача дефицитных специальностей получили компенсационную выплату по 1 млн рублей.

Открылись поликлиники в Бирске и селе Чекмагуш, на стадии завершения поликлиника больницы № 9 в Затоне. Начато строительство детских поликлиник в селе Месягутово Дуванского района и в Баймаке.

Построено 55 модульных и восемь капитальных ФАПов, две врачебные амбулатории. Приобретено более 3 тыс. единиц оборудования и 90 служебных машин.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.