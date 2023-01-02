Заработал контакт-центр минздрава Башкирии. Минуточку, я записываю

Как сообщает пресс-служба минздрава республики, сегодня обработкой входящих звонков от заявителей занимаются 30 операторов. В праздничные дни со 2 по 6 января контакт-центр будет работать с 8 до 16 часов, 8 января - до 14 часов.

Для записи к участковым терапевтам в период с 1 по 8 января создано 19442 бирки, к узким специалистам – 13030. Минздрав предупреждает, что при наличии плохого самочувствия не нужно записываться на прием, следует обратиться к дежурному врачу больницы или вызвать врача на дом.