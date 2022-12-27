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27 Декабря , 18:28

В Башкирии почти 400 тысяч человек сдали нормы ГТО

В республике по сравнению с прошлым годом на 40 тысяч человек больше сдали нормативы комплекса «Готов к труду и обороне». Всего тестирование во всех муниципалитетах Башкирии прошли 375 тысяч жителей региона.

В Башкирии почти 400 тысяч человек сдали нормы ГТО
В Башкирии почти 400 тысяч человек сдали нормы ГТО

Вице-премьер правительства Ирек Сагитов с удовольствием отметил на Координационной комиссии по внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», что за год в 49 муниципалитетах республики были запущены в действие спортивные площадки ГТО.

– Процесс внедрения комплекса ГТО на территории республики набрал хороший темп, в регионе создано 68 центров тестирования – это в каждом районе и городе, в некоторых по несколько, например, в Стерлитамаке – 2, в Бирском районе – 2, Уфе – 4.  Население мотивируется к сдаче норм ГТО не только обещанными бонусами со стороны организаций и предприятий, но и общим стремлением вести здоровый образ жизни, - сказал Ирек Сагитов.

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:комплекс гтоспорт - норма жизниспортплощадкиумные спортплощадкицентры тестирования гто375 тысяч значков гтоирек сагитов
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