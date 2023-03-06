Банк России устроит вебинары для студентов Башкирии

Цикл вебинаров Банка России «Финтрек» разработан с учетом запроса студенческой аудитории и охватывают ключевые темы, связанные с личными финансами. Дополнительно студенты смогут затребовать у лекторов обратить внимание на региональную специфику.

- «Финтрек» – это не просто лекции, а баланс теории и разбора кейсов из жизни за 45 минут. Студенты узнают много полезного о трендах финансового рынка, что такое цифровой рубль, как открыть собственное дело, сформировать личный финансовый план в современных условиях и грамотно защитить свои финансы. Важно своевременно помочь им с выбором достоверных источников информации, - подчеркнула вице-премьер – министр финансов РБ Лира Игтисамова.

Местом встречи финансистов и студентов станет платформа webinar.ru. Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке: https://events.webinar.ru/54896871/355679343.