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Банк России устроит вебинары для студентов Башкирии

Студенческая аудитория получит ответы на практические вопросы относительно финансовой грамотности на двунедельных вебинарах. Об он-лайн активности Центробанка с 15 марта сообщили в министерстве финансов республики.

Банк России устроит вебинары для студентов Башкирии
Банк России устроит вебинары для студентов Башкирии

Цикл вебинаров Банка России «Финтрек» разработан с учетом запроса студенческой аудитории и охватывают ключевые темы, связанные с личными финансами. Дополнительно студенты смогут затребовать у лекторов обратить внимание на региональную специфику.

- «Финтрек» – это не просто лекции, а баланс теории и разбора кейсов из жизни за 45 минут. Студенты узнают много полезного о трендах финансового рынка, что такое цифровой рубль, как открыть собственное дело, сформировать личный финансовый план в современных условиях и грамотно защитить свои финансы. Важно своевременно помочь им с выбором достоверных источников информации, - подчеркнула вице-премьер – министр финансов РБ Лира Игтисамова.

Местом встречи финансистов и студентов станет платформа webinar.ru. Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке: https://events.webinar.ru/54896871/355679343.

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:финансовая грамотностьвебинары банка россииминфин республикистуденческая аудиторияигтисамова
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