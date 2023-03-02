Радий Хабиров рассказал ещё об одном ветеране – герое его «ЖЗЛ»

Сегодня Радий Хабиров рассказал о ветеране стерлитамакского завода «Авангард» Айдаре Ахметгараеве, основателе трудовой династии. Её общий стаж – 112 лет.

После окончания Казанского химико-технологического института в 1984 году Айдар Ахметгараев по распределению приехал на завод «Авангард». Работал инженером-конструктором. Затем – мастером по ремонту оборудования, начальником участка, инженером-технологом, главным механиком. Последние 16 лет Айдар Хамматович – заместитель главного инженера этого предприятия.



Здесь же, на «Авангарде», он познакомился с будущей супругой, Гульшат Ахтямовной. Ее стаж на заводе тоже солидный, уже 43 года. И их сыновья, Артур и Артём, после университета тоже пришли на завод, уже более десяти лет тут трудятся. Как и их супруги, кстати. Вот такая славная трудовая династия.

Радий Хабиров отметил, возрастной стаж предприятия, на котором трудится династия Ахметгараевых: стерлитамакский завод «Авангард», одно из предприятий оборонной промышленности нашей страны, отмечает 80-летие. Завод – уникальный. С 1943 года наработал интересные компетенции в сфере оборонной промышленности. Предприятие постоянно модернизируется, здесь внедряют инновационные технологические процессы. На площадке завода действует индустриальный парк. Продукция предприятия востребована и нефтегазовыми, химическими компаниями.



«Поздравляю династию Ахметгараевых и всех работников завода с 80-летием предприятия. Желаю успехов и здоровья!», – написал Радий Хабиров.

Фото из аккаунта Радия ХАБИРОВА.