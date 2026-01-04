-3 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Транспорт
4 Января , 17:02

В Башкирии из-за непогоды ввели ограничения ещё на нескольких участках дорог

Если повезёт с погодой, то ограничения снимут к девяти часам вечера.

телеграм-канал Владимира Севастьянова
Фото: телеграм-канал Владимира Севастьянова

Ограничения движения на дорогах регионального и межмуниципального значения ввели  республике из-за сильного снега и ветра.

Грузовикам и пассажирскому транспорту нельзя будет проехать по трассам:

Белебей – Николаевка – Туймазы-Бакалы (0 – 133 км);

Чишмы – Аксеново – Киргиз-Мияки  (0 –151 км);

Октябрьский – Ермекеево (0 – 55 км);

Октябрьский – Туймазы (9 – 17 км);

Аксеново – Аксаково – Белебей  (0 – 40 км);

Белебей – Приютово (2 – 31 км);

Белебей – Ермекеево – Приютово (0 – 58 км);

Нефтекамск – Янаул (0 – 49 км).

Напомним, с обеда действует ограничение движение на федеральной трассе М-5 «Урал».

Автор: Вадим АНДРЕЕВ
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru