В Башкирии из-за непогоды ввели ограничения ещё на нескольких участках дорог

Ограничения движения на дорогах регионального и межмуниципального значения ввели республике из-за сильного снега и ветра.
Грузовикам и пассажирскому транспорту нельзя будет проехать по трассам:
Белебей – Николаевка – Туймазы-Бакалы (0 – 133 км);
Чишмы – Аксеново – Киргиз-Мияки (0 –151 км);
Октябрьский – Ермекеево (0 – 55 км);
Октябрьский – Туймазы (9 – 17 км);
Аксеново – Аксаково – Белебей (0 – 40 км);
Белебей – Приютово (2 – 31 км);
Белебей – Ермекеево – Приютово (0 – 58 км);
Нефтекамск – Янаул (0 – 49 км).
Напомним, с обеда действует ограничение движение на федеральной трассе М-5 «Урал».