В Башкирии из-за непогоды ввели ограничения ещё на нескольких участках дорог

Ограничения движения на дорогах регионального и межмуниципального значения ввели республике из-за сильного снега и ветра.

Грузовикам и пассажирскому транспорту нельзя будет проехать по трассам:

Белебей – Николаевка – Туймазы-Бакалы (0 – 133 км);

Чишмы – Аксеново – Киргиз-Мияки (0 –151 км);

Октябрьский – Ермекеево (0 – 55 км);

Октябрьский – Туймазы (9 – 17 км);

Аксеново – Аксаково – Белебей (0 – 40 км);

Белебей – Приютово (2 – 31 км);

Белебей – Ермекеево – Приютово (0 – 58 км);

Нефтекамск – Янаул (0 – 49 км).

Напомним, с обеда действует ограничение движение на федеральной трассе М-5 «Урал».