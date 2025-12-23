В Башкирии закрыт проезд на шести автодорогах

Проезд для грузовиков и пассажирского транспорта введен на участках:

— с 33-го по 138-й километры автодороги Уфа — Бирск — Янаул (Благовещенский, Бирский, Мишкинский и Бураевский районы);

— с нулевого по 170-й километры автодороги Бирск — Тастуба — Сатка (Бирский, Мишкинский район, Караидельский и Дуванский районы);

— с нулевого по 87-й километры автодороги Дюртюли — Нефтекамск (Дюртюлинский, Краснокамский и Калтасинский районы);

— с 16-го по 101-й километры автодороги Уфа — Иглино — Красная Горка — Павловка (Иглинский район и Нуримановский районы);

— с нулевого по 65-й километры автодороги Благовещенск — Павловка (Благовещенский район);

— с 25-го по 204-й километры автодороги Уфа — Инзер — Белорецк (Кармаскалинский, Архангельский и Белорецкий районы).

Ориентировочно ограничение будет снято сегодня в два часа дня.