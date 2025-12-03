-16 °С
3 Декабря , 09:47

В Уфе отремонтируют все проезды к домам

В городе разработан проект «Дорога к дому», сообщил на Прямой линии мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

— Запускаем в следующем году такую программу, чтобы избавиться от всех ям в межквартальных проездах, называется она «Дорога к дому». Это  аналогия проекта «Дорога к знаниям». Ее задача — восстановление изношенных слоев. То есть не заходим комплексно, как в «Башкирских двориках», а просто восстанавливаем асфальт. И постараемся сделать это массово по городу, — пояснил мэр столицы.

По словам Ратмира Мавлиева, сумма на эти цели будет выделена достаточно большая — в первый год 200 млн рублей. Заделать все ямы в проездах планируется за два года.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
