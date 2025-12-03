-16 °С
3 Декабря , 09:19

Ратмир Мавлиев рассказал, где будут ходить новые трамваи и троллейбусы

Мэр столицы провел накануне вечером прямой эфир, который длился более двух часов.

Жители получили ответы на несколько десятков вопросов. Одной из главных тем стал общественный транспорт и, в частности, развитие трамвайной и троллейбусной сети.

— Трамваи Pesa в северной части города запускать пока не планируется. Необходимо сначала разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию путей, — заявил мэр.

Зато в городе будет ходить больше троллейбусов.

— Мы планируем в следующем году приобрести 15 — 20 троллейбусов-гармошек на проспект Октября и убрать задвоение многих маршрутов, — пояснил Ратмир Мавлиев.

Фото: Администрация Уфы.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
