Ратмир Мавлиев рассказал, где будут ходить новые трамваи и троллейбусы

Жители получили ответы на несколько десятков вопросов. Одной из главных тем стал общественный транспорт и, в частности, развитие трамвайной и троллейбусной сети.

— Трамваи Pesa в северной части города запускать пока не планируется. Необходимо сначала разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию путей, — заявил мэр.

Зато в городе будет ходить больше троллейбусов.

— Мы планируем в следующем году приобрести 15 — 20 троллейбусов-гармошек на проспект Октября и убрать задвоение многих маршрутов, — пояснил Ратмир Мавлиев.

Фото: Администрация Уфы.