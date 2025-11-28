В Хайбуллинском районе Башкирии завершился ремонт моста через реку Таналык

Это важнейший участок автодороги, соединяющей Акъяр, Новочеркасск и Оренбургскую область. Жители района ждали открытия моста около трех лет.

Длина моста — 131 метр. В ходе капитального ремонта установлены новые балки пролетного строения, заменено дорожное покрытие, обустроены тротуары, а также установлены современные барьерные и перильные ограждения.

— Этот мост имеет огромное значение для нашего района, ведь он является ключевым звеном, соединяющим нас с Оренбургской областью и обеспечивающим бесперебойное транспортное сообщение между регионами. Во время ремонтных работ движение было организовано по временной объездной дороге, что создавало определенные трудности. Поэтому приведение моста в нормативное состояние было крайне важно для обеспечения безопасного и комфортного проезда как для местных жителей, так и для гостей нашей республики. Пусть обновленный мост служит надежно и долго, способствуя развитию транспортной доступности и благополучию нашего края, — отметил глава администрации муниципалитета Рустам Шарипов.

В Хайбуллинском районе также выполнен ремонт дороги Акъяр — Новочеркасск протяженностью 7,6 километра, уложено новое асфальтобетонное покрытие.

Напомним, нацпроект «Инфраструктура для жизни» направлен на достижение целей и задач национальной цели развития «Комфортная и безопасная среда для жизни», определенных указом президента РФ Владимира Путина в мае 2024 года. Нацпроект представляет собой комплекс системных мер, в том числе формирование по принципу «бесшовной логистики» опорной сети автодорог, включающих 140 тысяч километров федеральных и региональных трасс.

Фото: пресс-служба администрации Хайбуллинского района