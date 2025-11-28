-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Транспорт
28 Ноября , 13:00

В Хайбуллинском районе Башкирии завершился ремонт моста через реку Таналык

В Хайбуллинском районе завершился капитальный ремонт моста через реку Таналык. Ремонт выполнен в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»

В Хайбуллинском районе Башкирии завершился ремонт моста через реку Таналык
В Хайбуллинском районе Башкирии завершился ремонт моста через реку Таналык

Это важнейший участок автодороги, соединяющей Акъяр, Новочеркасск и Оренбургскую область. Жители района ждали открытия моста около трех лет.
Длина моста — 131 метр.  В ходе капитального ремонта установлены новые балки пролетного строения, заменено дорожное покрытие, обустроены тротуары, а также установлены современные барьерные и перильные ограждения.

— Этот мост имеет огромное значение для нашего района, ведь он является ключевым звеном, соединяющим нас с Оренбургской областью и обеспечивающим бесперебойное транспортное сообщение между регионами. Во время ремонтных работ движение было организовано по временной объездной дороге, что создавало определенные трудности. Поэтому приведение моста в нормативное состояние было крайне важно для обеспечения безопасного и комфортного проезда как для местных жителей, так и для гостей нашей республики. Пусть обновленный мост служит надежно и долго, способствуя развитию транспортной доступности и благополучию нашего края, — отметил глава администрации муниципалитета Рустам Шарипов.

В Хайбуллинском районе также выполнен ремонт дороги Акъяр — Новочеркасск протяженностью 7,6 километра, уложено новое асфальтобетонное покрытие.

Напомним, нацпроект «Инфраструктура для жизни» направлен на достижение целей и задач национальной цели развития «Комфортная и безопасная среда для жизни», определенных указом президента РФ Владимира Путина в мае 2024 года. Нацпроект представляет собой комплекс системных мер, в том числе формирование по принципу «бесшовной логистики» опорной сети автодорог, включающих 140 тысяч километров федеральных и региональных трасс.

Фото: пресс-служба администрации Хайбуллинского района

Автор: Жанна МИРОНОВА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru