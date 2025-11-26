-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Транспорт
26 Ноября , 12:27

Жителя Уфы, севшего пьяным за руль, лишили свободы

Верховный суд РБ удовлетворил представление прокуратуры Советского района столицы, сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Жителя Уфы, севшего пьяным за руль, лишили свободы
Жителя Уфы, севшего пьяным за руль, лишили свободы

В мае в Уфе на улице 8 Марта инспекторы ДПС остановили «Ниссан Террано» под управлением мужчины в состоянии наркотического опьянения. Стражи порядка установили, что машина принадлежит матери водителя, а сам он ранее неоднократно привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии.

Районный суд приговорил нарушителя к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и лишением прав на три с половиной года. Гособвинитель счел приговор чрезмерно мягким и обжаловал его. Суд апелляционной инстанции приговорил мужчину к двум годам колонии-поселения и лишению прав на пять лет.

Фото: Надежда ТЮНЁВА.

Автор: Артур СМОЛОВ
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru