Жителя Уфы, севшего пьяным за руль, лишили свободы

В мае в Уфе на улице 8 Марта инспекторы ДПС остановили «Ниссан Террано» под управлением мужчины в состоянии наркотического опьянения. Стражи порядка установили, что машина принадлежит матери водителя, а сам он ранее неоднократно привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии.

Районный суд приговорил нарушителя к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и лишением прав на три с половиной года. Гособвинитель счел приговор чрезмерно мягким и обжаловал его. Суд апелляционной инстанции приговорил мужчину к двум годам колонии-поселения и лишению прав на пять лет.

Фото: Надежда ТЮНЁВА.