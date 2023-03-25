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Сегодня, 14:31

Автоинспекторы Башкирии задержали на дорогах 25 водителей без прав

Всего за сутки ГИБДД региона выявила на дорогах 1200 нарушителей дорожного движения. Об этом сообщали в своем тг-канале главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.

Автоинспекторы Башкирии задержали на дорогах 25 водителей без прав
Автоинспекторы Башкирии задержали на дорогах 25 водителей без прав

Инспекторы задержали 18 пьяных водителей, 15, ранее лишенных прав, и 25 автовладельцев, вообще не имевших водительского удостоверения. Только за день полицейские оформили в республике 150 ДТП с механическими повреждениями.

По словам Владимира Севастьянова, инспекторы привлекли к ответственности 324 водителя, не пристегивавшихся ремнями безопасности, а 30 автолюбителей попались на выезде на встречную полосу движения. Также попались ГИБДД 22 водителя на транспорте без государственных регистрационных знаков.

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:гибддсевастьяновводители-нарушителидтпбезопасность на дорогах
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