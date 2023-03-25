Автоинспекторы Башкирии задержали на дорогах 25 водителей без прав

Инспекторы задержали 18 пьяных водителей, 15, ранее лишенных прав, и 25 автовладельцев, вообще не имевших водительского удостоверения. Только за день полицейские оформили в республике 150 ДТП с механическими повреждениями.

По словам Владимира Севастьянова, инспекторы привлекли к ответственности 324 водителя, не пристегивавшихся ремнями безопасности, а 30 автолюбителей попались на выезде на встречную полосу движения. Также попались ГИБДД 22 водителя на транспорте без государственных регистрационных знаков.