В Уфе на ночь будут закрывать движение по старому мосту через Белую

На мосту ограничение движения будет действовать по двум крайним правым полосам движения в сторону аэропорта в ночное время и ранние утренние часы (с 21часа до 6 часов) с 18 марта по 18 мая.

На улице Набережной движение закроют полностью от съезда с улицы Сочинской до бассейна «Юность» на все время производства работ – с 10 часов утра 18 марта до 23 часов 18 мая.

Городские службы просят уфимцев и гостей столицы с пониманием отнестись к вводимым ограничениям и приносят извинения за возможные неудобства.

В администрации столицы сообщили, что после ввода в эксплуатацию арочного моста в направлении южного въезда в город и выезда из него будет функционировать одиннадцать полос движения.

Схема предоставлена пресс-службой администрации Уфы.