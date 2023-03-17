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Вчера, 21:27

В Уфе на ночь будут закрывать движение по старому мосту через Белую

Для выполнения капитального ремонта старого арочного моста с 18 марта вводится частичное перекрытие движения по мосту-вставке и улице Набережной.

В Уфе на ночь будут закрывать движение по старому мосту через Белую
В Уфе на ночь будут закрывать движение по старому мосту через Белую

На мосту ограничение движения будет действовать по двум крайним правым полосам движения в сторону аэропорта в ночное время и ранние утренние часы (с 21часа до 6 часов) с 18 марта по 18 мая.

На улице Набережной движение закроют полностью от съезда с улицы Сочинской до бассейна «Юность» на все время производства работ – с 10 часов утра 18 марта до 23 часов 18 мая.

Городские службы просят уфимцев и гостей столицы с пониманием отнестись к вводимым ограничениям и приносят извинения за возможные неудобства.

В администрации столицы сообщили, что после ввода в эксплуатацию арочного моста в направлении южного въезда в город и выезда из него будет функционировать одиннадцать полос движения.

Схема предоставлена пресс-службой администрации Уфы.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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