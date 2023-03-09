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Транспорт
Вчера, 17:50

До вечера закрыли две дороги в Башкирии, ограничения по трем участкам сняли

Главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов в своем тг-канале объявил о введении из-за непогоды временных ограничениях для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта на двух новых участках региональных автодорог.

До вечера закрыли две дороги в Башкирии, ограничения по трем участкам сняли
До вечера закрыли две дороги в Башкирии, ограничения по трем участкам сняли

С 16 часов движение фактически закрыто на участке Кармаскалы-Адзитарово автодороги Давлеканово-Толбазы с 6 км по 23 км. А также на автодороге Улукулево-Прибельский с 5 по 7 км.

Зато, как и анонсировалось точно по времени, сняты ограничения движения на трех автодорогах, о которых мы писали ранее. В любом случае, по словам Владимира Севастьянова, личный состав ГИБДД повсеместно  ориентирован на оказание помощи участникам дорожного движения в непогоду.

Фото со страницы Владимира Севастьянова в соцсетях.

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:закрытие автодорог по погодным условиямдо 19 часов предварительнодороги башкириисевастьяновгибдд
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