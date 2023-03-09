До вечера закрыли две дороги в Башкирии, ограничения по трем участкам сняли

С 16 часов движение фактически закрыто на участке Кармаскалы-Адзитарово автодороги Давлеканово-Толбазы с 6 км по 23 км. А также на автодороге Улукулево-Прибельский с 5 по 7 км.

Зато, как и анонсировалось точно по времени, сняты ограничения движения на трех автодорогах, о которых мы писали ранее. В любом случае, по словам Владимира Севастьянова, личный состав ГИБДД повсеместно ориентирован на оказание помощи участникам дорожного движения в непогоду.

Фото со страницы Владимира Севастьянова в соцсетях.