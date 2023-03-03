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Транспорт
3 Марта , 00:04

В Башкирии дорога до Белорецка закрыта на всю ночь

Сложная трасса закрыта для движения в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщает в своем ТГ-канале главный госавтоинспектор  республики Владимир Севастьянов.

В Башкирии дорога до Белорецка закрыта на всю ночь
В Башкирии дорога до Белорецка закрыта на всю ночь

Трасса закрыта для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта.

Ограничения вводятся с 67-го по 205-й километр на автодороге Уфа-Инзер-Белорецк предварительно до 8 часов 3 марта.

Фото из открытых источников.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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