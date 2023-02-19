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Сегодня, 12:24

В Башкирии за день задержали 42 пьяных водителя

Итоги профилактических мероприятий за сутки подвел в своем тг-канале главный автоинспектор республики Владимир Севастьянов.

В Башкирии за день задержали 42 пьяных водителя
В Башкирии за день задержали 42 пьяных водителя

ГИБДД выявила свыше 1,3 тысячи нарушений правил дорожного движения. Инспекторы задержали 42 водителя, имевших признаки опьянения, из них 8 сели за руль в нетрезвом виде повторно. Еще восемь крутили баранку,  будучи ранее лишенными водительских прав, а 21 автолюбитель  взяли на себя смелось выехать на дорогу вовсе без прав.

- Всего один день на дорогах республики, а обнаружились 305 водителей, которые не пристегивались ремнями безопасности, более трех десятков пренебрегли правилами перевозки детей, - отметил Владимир Севастьянов.

В Башкирии за день задержали 42 пьяных водителя
В Башкирии за день задержали 42 пьяных водителя
В Башкирии за день задержали 42 пьяных водителя
В Башкирии за день задержали 42 пьяных водителя
В Башкирии за день задержали 42 пьяных водителя
Автор:Денис БОРОДИН
Теги:гибдднетрезвые водителирейды дпсвладимир севастьянов#пдд
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