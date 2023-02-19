В Башкирии за день задержали 42 пьяных водителя

ГИБДД выявила свыше 1,3 тысячи нарушений правил дорожного движения. Инспекторы задержали 42 водителя, имевших признаки опьянения, из них 8 сели за руль в нетрезвом виде повторно. Еще восемь крутили баранку, будучи ранее лишенными водительских прав, а 21 автолюбитель взяли на себя смелось выехать на дорогу вовсе без прав.

- Всего один день на дорогах республики, а обнаружились 305 водителей, которые не пристегивались ремнями безопасности, более трех десятков пренебрегли правилами перевозки детей, - отметил Владимир Севастьянов.