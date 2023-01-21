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Сегодня, 12:47

Электричка из Уфы до Магнитогорска будет ходить до конца января

Электропоезд по данному маршруту будет курсировать в последние субботу и воскресенье месяца.

Электричка из Уфы до Магнитогорска будет ходить до конца января
Электричка из Уфы до Магнитогорска будет ходить до конца января

Башкортостанская пригородная пассажирская компания объявила о дополнительных рейсах по маршруту Уфа – Новоабзаково – Магнитогорск. Это сделано для удобства граждан, желающих побывать на горнолыжных курортах. Провоз спортивного инвентаря бесплатный. Для школьников и студентом предусмотрена скидка 50 процентов.

Так, электричка до Магнитогорска будет ходить и в последние субботу и воскресенье текущего месяца. В компании отмечают, что билеты на электричку можно забронировать посредством мессенджера (тел. +7-937-475-12-38).

Фото: БППК.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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