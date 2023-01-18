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Сегодня, 09:51

В Уфе изменили схему движения автобуса № 75

Изменения коснулись участка маршрута в районе торгово-развлекательного комплекса «Планета», сообщили в администрации столицы.

В Уфе изменили схему движения автобуса № 75
В Уфе изменили схему движения автобуса № 75

По новой схеме автобус № 75 «Амстар» - ОК «Сипайловский» - ТСК «Пушкинский» не будет заезжать на площадку перед входом в «Планету». Он будет следовать мимо торгового комплекса по улицам Сипайловской, Энтузиастов и Лесотехникума. Для тех, кто приехал в «Планету», будет действовать остановочный пункт, расположенный со стороны торца здания. Подробности - на слайде.

Изменения в схеме движения связаны с заменой на маршруте автобусов среднего класса «Вектор Некст» на большие «НефАЗы». Разворотная площадка перед торговым комплексом не подходит для больших автобусов, поэтому схема движения временно изменена, пояснили в управлении транспорта и связи. После реконструкции автобусы будут следовать по прежней схеме.

Для удобства горожан на автобусах размещены трафареты с указанием новой схемы движения.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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