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В Башкирии за новогодние каникулы погибли в ДТП 10 человек

Минувшая новогодняя неделя оказалась для автолюбителей менее катастрофичной, чем в 2022-м году. В автоавариях на дорогах республики погибли в 59 ДТП 10 человек, 65 – пострадали. Об этом сообщил на оперативке в правительстве региона министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Клебанов.

В Башкирии за новогодние каникулы погибли в ДТП 10 человек
В Башкирии за новогодние каникулы погибли в ДТП 10 человек

Со ссылкой на данные ГИБДД, министр сообщил, что за прошлый год республика снизила смертность в автоавариях на 55 человек к 2021-му. Как отметил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов, на число погибших с начала 2023 года, повлияли «снегопады вкупе с увеличением плотности транспортного потока, а также игнорированием отдельными участниками движения требований безопасности при осложнении дорожных и погодных условий».

Сотрудники ГИБДД в постновогоднюю неделю выявили более 8 тысяч нарушений ПДД в Башкирии, из которых 223 за управление в состоянии опьянения транспортом.  Задержали 44 водителя, которые ранее были лишены прав, и 124 – вообще без водительского удостоверения.

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:дтпавариипогибшиепострадавшиенетрезвые водителигибддминтрансправительство
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