В Башкирии за новогодние каникулы погибли в ДТП 10 человек

Со ссылкой на данные ГИБДД, министр сообщил, что за прошлый год республика снизила смертность в автоавариях на 55 человек к 2021-му. Как отметил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов, на число погибших с начала 2023 года, повлияли «снегопады вкупе с увеличением плотности транспортного потока, а также игнорированием отдельными участниками движения требований безопасности при осложнении дорожных и погодных условий».

Сотрудники ГИБДД в постновогоднюю неделю выявили более 8 тысяч нарушений ПДД в Башкирии, из которых 223 за управление в состоянии опьянения транспортом. Задержали 44 водителя, которые ранее были лишены прав, и 124 – вообще без водительского удостоверения.