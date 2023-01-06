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Вчера, 17:28

В Уфе эвакуаторщик перепутал машины и увёз не ту в сервис

Череда случайностей привела к исчезновению машины горожанина и подключению к делу сотрудников угрозыска, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

В Уфе эвакуаторщик перепутал машины и увёз не ту в сервис
В Уфе эвакуаторщик перепутал машины и увёз не ту в сервис

На улице Мустая Карима была припаркована «Шевроле Нива», которая была не на ходу и ее владелица вызвала эвакуатор, чтобы отвезти машину в сервис. Ключи от авто и координаты ее нахождения владелица передала эвакуаторщику и когда тот прибыл, погрузил «Ниву» и увез. Вслед за этим в полицию с сообщением об угоне обратился 47-летний уфимец.

Сотрудники угрозыска установили, что на той же улице уфимец припарковал свою «Шевроле Ниву», схожую по цвету с той, которую надо было увезти в сервис. Машины были припаркованы недалеко друг от друга и более того, ключи от сломанной «Нивы» подошли к обоим авто.

Когда полицейские разобрались в ситуации и вернули в целости и сохранности машину уфимцу, он написал заявление о том, что не имеет претензий к водителю эвакуатора, в связи с чем уголовное дело было прекращено.

Фото предоставлено пресс-службой МВД по РБ.

В Уфе эвакуаторщик перепутал машины и увёз не ту в сервис
В Уфе эвакуаторщик перепутал машины и увёз не ту в сервис
В Уфе эвакуаторщик перепутал машины и увёз не ту в сервис
Автор:Артур СМОЛОВ
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