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Транспорт
Сегодня, 13:14

На дороги Уфы выйдет 35 новых вместительных автобусов

Для обеспечения пассажирских перевозок на дорогах Уфы в январе появится 35 новых автобусов большого класса. Об этом сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

На дороги Уфы выйдет 35 новых вместительных автобусов
На дороги Уфы выйдет 35 новых вместительных автобусов

В целом в ближайшие два года для столицы республики запланировано приобрести 85 новых автобусов повышенной вместимости. Всего по Башкирии за последние четыре года для ГУП «Башавтотранс» было закуплено более 1000 автобусов разных классов. «Что позволило заметно омолодить автопарк, разгрузить дороги региона и сделать перевозки более комфортными» - отмечает министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Александр Клебанов.

Сейчас на балансе государственного перевозчика насчитывается 1878 автобусов. Причем больше половины из них – 960 единиц, низкопольные и полунизкопольные транспортные средства большого и среднего класса.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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