УГНТУ представил собственные инновации на выставке «УралСтройИндустрии-2026»

Делегация УГНТУ выступила одним из организаторов сразу нескольких тематических секций. Среди них — дискуссия о новейших технологиях для стройотрасли, открытый диалог «Встреча без галстуков», а также молодежная научная секция «Химическая технология в производстве строительных материалов». Кроме того, университету доверено кураторство защиты молодежных проектов по созданию современной городской среды.

Как отметил ректор УГНТУ Олег Баулин, участие в отраслевой выставке для вуза-резидента кампуса стало доброй традицией. Он напомнил, что именно на базе Уфимского нефтяного работает единственный в республике Архитектурно-строительный институт (АСИ).

«Специфика и конкурентное преимущество нашего АСИ в том, что он находится в большом многопрофильном университете. Поэтому у научно-педагогических работников есть возможность коммуникации с коллегами других кафедр. Это очень важно, потому что строительная отрасль развивается, в том числе, в области «цифры» и новых материалов», — подчеркнул Олег Баулин.

На экспозиции УГНТУ гости форума могут увидеть результаты работы молодежной лаборатории. Центральный экспонат — распечатанный на 3D-принтере макет храма в селе Воскресенское (Мелеузовский район). Как рассказал замдиректора по науке и инновациям АСИ УГНТУ Расуль Насибуллин, вуз на благотворительной основе помогает в подготовке реконструкции памятника.

«Мы занимаемся строительной документацией, даем рекомендации по проведению работ, находим проектные решения. То есть непосредственно включены в эту работу», — пояснил он.

Кроме того, студенты-архитекторы экспериментируют с материалами для печати. Посетители выставки могут увидеть мини-фигурку памятника Салавату Юлаеву, выполненную из пластика с вкраплениями дерева, пропитанного аромамаслами.

Исполняющий обязанности директора АСИ УГНТУ Иван Терехов подчеркнул, что сегодня вуз нацелен на решение главной проблемы отрасли — кадрового голода.

«Мы увеличили прием студентов на первый курс, дополнительно открыли программы среднего профессионального образования по направлениям «Кровельщик» и «Мастер по ремонту сантехоборудования». Студенты первых-вторых курсов параллельно получают рабочие профессии (бетонщик, каменщик, арматурщик)», — перечислил спикер.

Он также отметил развитие корпоративных программ, позволяющих студентам очной формы обучения интегрироваться в производство (так называемые гибридные графики «3+3» или «15+15»). Это дает будущим специалистам возможность получить опыт и трудовую книжку еще до окончания вуза, а предприятиям — подготовить кадры под собственные нужды.

Высокий конкурс на направления АСИ, особенно на «Архитектуру», подтверждает и активность будущих абитуриентов. Юные воспитанники детской архитектурно-технической школы «КУБУС», действующей при вузе, также стали участниками выставки, представив необычную инсталляцию «Легенда о красном курае».

Справочно

Межвузовский студенческий кампус в Уфе создается в рамках поручения президента России Владимира Путина о формировании сети современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться 25 таких студгородков. Работу по данному направлению ведут правительство РФ и минобрнауки России при поддержке национального проекта «Молодежь и дети». Башкортостан является одним из пилотных регионов: первая очередь межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе была открыта в феврале 2024 года.

Фото: пресс-служба УГНТУ.