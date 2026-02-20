0 °С
Технологии
20 Февраля , 15:10

В Башкирии лесоводы освоят управление беспилотниками

На базе Уфимского лесотехнического техникума организовано обучение специалистов по программе «Применение беспилотных летательных аппаратов в профилактике и тушении лесных пожаров».

В Башкирии лесоводы освоят управление беспилотниками
В Башкирии лесоводы освоят управление беспилотниками

По сообщению пресс-службы Минлесхоза РБ, курс реализуется в рамках проекта «Лесной дозор на страже леса – новые возможности», победившего в конкурсе грантов главы Республики Башкортостан.

Повышение квалификации проходят 29 специалистов: сотрудники лесничеств и лесхозов республики, а также представители Башкирского и Челябинского филиалов ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России.

«Лесное хозяйство Башкортостана шагает в ногу со временем, активно внедряя передовые технологии. Беспилотные летательные аппараты становятся незаменимыми помощниками в обеспечении пожарной безопасности, особенно в удаленных участках лесного фонда. Поэтому подготовка специалистов к работе с БПЛА - это ключевой элемент нашей системы защиты и мониторинга, способствующий сохранению лесных ресурсов республики», - сообщил министр лесного хозяйства РБ Марат Шарафутдинов.

«Лесной дозор на страже леса – новые возможности» - проект АНО «Центр развития экологических проектов «Экопатриот» и Уфимского лесотехнического техникума. Он представляет собой комплексную работу по развитию добровольных дружин по профилактике и тушению лесных пожаров.

Фото: пресс-служба Минлесхоза РБ.

Автор: Владимир ЛЕОНТЬЕВ
