В Башкирии лесоводы освоят управление беспилотниками

По сообщению пресс-службы Минлесхоза РБ, курс реализуется в рамках проекта «Лесной дозор на страже леса – новые возможности», победившего в конкурсе грантов главы Республики Башкортостан.

Повышение квалификации проходят 29 специалистов: сотрудники лесничеств и лесхозов республики, а также представители Башкирского и Челябинского филиалов ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России.

«Лесное хозяйство Башкортостана шагает в ногу со временем, активно внедряя передовые технологии. Беспилотные летательные аппараты становятся незаменимыми помощниками в обеспечении пожарной безопасности, особенно в удаленных участках лесного фонда. Поэтому подготовка специалистов к работе с БПЛА - это ключевой элемент нашей системы защиты и мониторинга, способствующий сохранению лесных ресурсов республики», - сообщил министр лесного хозяйства РБ Марат Шарафутдинов.

«Лесной дозор на страже леса – новые возможности» - проект АНО «Центр развития экологических проектов «Экопатриот» и Уфимского лесотехнического техникума. Он представляет собой комплексную работу по развитию добровольных дружин по профилактике и тушению лесных пожаров.

Фото: пресс-служба Минлесхоза РБ.