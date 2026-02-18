В Башкирии федеральный проект обеспечил интернетом более 14 тысяч граждан

По итогам реализации федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» более 14 тысяч жителей Башкирии получили доступ к мобильному интернету. Всего в прошлом году базовые станции установили в 87 селах и деревнях республики. Эти мероприятия проводились в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Как отметил министр цифрового развития госуправления РБ Геннадий Разумикин, появление скоростного интернета дает жителям малонаселенных сел и деревень доступ к цифровым сервисам. Благодаря этому сельчане наравне с жителями городов могут учиться дистанционно, консультироваться с врачами онлайн, оформлять документы без поездок в райцентр.

— Уже заметно, что увеличивается число подключений к Госуслугам, растет трафик образовательных и медицинских платформ, – сказал Разумикин.

В рамках этой деятельности провайдер проложил в селах оптоволоконные линии, установил антенно-мачтовые сооружения и подключил оборудование к сети. Как результат, жителям стал доступен мобильный интернет стандарта 4G/LTE. Населенные пункты были выбраны по результатам участия жителей в ежегодном голосовании, который проводит Минцифры России на портале Госуслуг и по почте.

— Для обеспечения жителей региона стабильной связью наши специалисты проложили 54 километра оптики, 28 из них приходятся на населенные пункты, ранее не охваченные нашей сетью. Теперь, когда сервис полноценно работает, жители малых населенных пунктов по-настоящему ощущают перемены к лучшему. Стабильный быстрый интернет перестал быть привилегией городов – он пришел в дома, где совсем недавно о доступе к онлайн-ресурсам можно было только мечтать, – отметил генеральный директор ПАО «Ростелеком» в Башкортостане Сергей Нищев.

Фото: сайт правительства РБ.