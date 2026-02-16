0 °С
16 Февраля , 15:31

Аспирант УГНТУ попал в ТОП-3 университетских стартапов России

Аспирант кафедры «Технология металлов в нефтегазовом машиностроении» Уфимского государственного нефтяного технического университета Антон Меркушев доказал, что наука и большой бизнес успешно совмещаются в одном флаконе. По итогам 2025 года сразу два его проекта вошли в престижный рейтинг «ТОП-1000 университетских стартапов» России. Причем один из них — инновационная система промышленного вибромониторинга — замкнул тройку лидеров.

Разработка Антона меняет подход к безопасности на производствах. Вместо контроля отдельных агрегатов его система позволяет отслеживать вибрации всего динамического оборудования — от насосов до компрессоров — комплексно. Идея родилась не в бизнес-инкубаторе, а в стенах университета: в 2023 году Меркушев защитил эту тему как ВКР в формате «Стартап как диплом». Тогда же он выиграл грант «Студенческий стартап» и зарегистрировал компанию.

Сегодня проект — полноправный резидент «Сколково» и обладатель статуса малой технологической компании (МТК). Весной 2025 года Московский инновационный кластер оценил стоимость компании в 100 миллионов рублей.

— Всё, что я делаю в аспирантуре и в бизнесе, — это грани одного большого проекта. Не приходится метаться между наукой и коммерцией, — поясняет Антон Меркушев.

Сейчас команда работает над созданием специального металла для датчиков, который должен прослужить не менее 10 лет. В решении этой наукоемкой задачи аспиранту помогает Институт проблем сверхпластичности металлов РАН.

Интересно, что в том же рейтинге на 47-м месте расположился еще один проект Меркушева, но совсем иного профиля. Это инновационная подсветка под кровать. Гаджет вышел на коммерческую выручку всего за два-три месяца и сейчас успешно продается на маркетплейсах.

— У каждой высокотехнологичной компании может быть такой простой продукт, который сразу позволяет зарабатывать, — делится лайфхаком предприниматель.

Антон Меркушев убежден: сегодня в стране созданы максимальные условия для техпреда. Главное — не бояться делать первые шаги и участвовать в федеральных программах, таких как Платформа университетского технологического предпринимательства. Именно участие в акселераторах помогло ему найти инвесторов и, например, выйти на переговоры с коллегами из университета Дальнего Востока для возможного партнерства.

— Забудьте страх. Ищите информацию, участвуйте в грантовых конкурсах, делайте это частью своей дипломной работы. Даже если вы поймете, что предпринимательство — не ваше, это тоже результат. Большой путь всегда начинается с маленького шага, — резюмирует аспирант УГНТУ.

Фото: пресс-служба УГНТУ.

Автор: Мария СНЫТКИНА
