13 Февраля , 13:23

В УГНТУ создают двигатели для аграрных и промышленных дронов нового поколения

Уфимский государственный нефтяной технический университет, вуз — резидент межвузовского кампуса Евразийского НОЦ мирового уровня, разрабатывает двухтактные двигатели для аграрных и промышленных беспилотников. Инженеры Центра реверсивного инжиниринга УГНТУ не просто воспроизводят зарубежные аналоги, а создают продукт с качественно улучшенными характеристиками, одновременно решая острую кадровую проблему отрасли.

С 2025 года вуз в рамках программы «Приоритет 2030» реализует проект полного цикла: от проектирования силовых установок до обучения операторов БПЛА, рассказали в пресс-службе правительства РБ. Ученые университета используют метод 3D-сканирования иностранных образцов, после чего в конструкцию вносятся собственные разработки, повышающие надежность техники. Для увеличения ресурса двигателей применяются современные износостойкие покрытия цилиндров.

Как отметила Мария Демченко, директор Центра реверсивного инжиниринга УГНТУ, сегодня аграрии нуждаются в технике, способной обрабатывать поля быстрее и эффективнее:

— Сегодня большой запрос у сельскохозяйственного сектора на БПЛА с большей производительностью, многоцилиндровые двигатели, чтобы они могли носить больший груз и обрабатывать обширные территории. Параллельно мы работаем над снижением шумовых характеристик и повышением производительности установок.

Параллельно с инженерными задачами в университете решают проблему дефицита кадров. На базе кафедры «Комплексный инжиниринг и компьютерная графика» УГНТУ уже со второго курса студенты программ СПО осваивают профессию оператора БПЛА.

Светлана Устюжанина, доцент кафедры, рассказала о трансформации учебного процесса:

— Для студентов подготовлена специальная база: тренажерный класс, зоны для моделирования, сборки и проектирования. За счет средств внутривузовского гранта мы полностью переоборудовали аудитории. После прохождения курса выпускники получают навыки управления как гражданскими, так и военными дронами.

Таким образом, УГНТУ формирует в регионе замкнутый цикл производства компетенций: от создания высокотехнологичных компонентов беспилотников до подготовки операторов, готовых работать с отечественной техникой.

Справочно:

Создание сети современных кампусов — один из ключевых приоритетов национального проекта «Молодежь и дети». По поручению президента Владимира Путина к 2030 году в России появится 25 кампусов, а к 2036 году их число вырастет до 40. Башкортостан выступает пилотным регионом программы: первая очередь межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ в Уфе открылась в феврале 2024 года. Работу по направлению координируют правительство РФ и минобрнауки России.

Фото: пресс-служба правительства РБ.

Автор: Мария СНЫТКИНА
