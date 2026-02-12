Жители Башкирии теперь могут получать значимые отправления в абонентские ящики

Раньше судебные и административные письма хранились в отделении всего семь дней, что создавало неудобства людям, не успевшим вовремя забрать почту. Теперь письма могут оставаться в личной ячейке адресата до востребования, обеспечивая удобство и безопасность доставки важной документации.

«Попав в абонентский ящик, судебные и административные отправления будут считаться вручёнными, и к ним не будут применяться ограничения срока хранения. Нововведение доступно для всех, кто подключил опцию получения отправлений с трек-номером в ячейку», ― пояснил корреспонденту «РБ» директор регионального управления Почты России Ленард Шафиков.

Фото: пресс-служба регионального управления Почты России.