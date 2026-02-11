0 °С
11 Февраля , 15:03

Сетевики Башкирии внедрили двухуровневую модель управления энергоснабжением

В «Башкирэнерго» завершается внедрение двухуровневой модели оперативно-технологического управления, сообщает пресс-служба компании.

В феврале оперативное управление Благовещенским и Нуримановским районами электросетей было переведено в Центр управления сетями (ЦУС) ПО «ЦЭС», где завершилась модернизация специальным диспетчерским оборудованием и программным оснащением. Таким образом, сегодня энергетическая инфраструктура пригородов башкирской столицы и пяти районов уфимской агломерации — Уфимского, Кушнаренковского, Чишминского, Благовещенского и Нуримановского — находятся в оперативном управлении ЦУС. До конца года оставшиеся пять районов электросетей будут переведены на обслуживание в Уфу.

Современная двухуровневая модель управления обеспечивает равномерную загрузку диспетчеров и способствует повышению надежности и качества электроснабжения потребителей, пояснили в компании.

Постепенный перевод «Башкирэнерго» на двухуровневую модель оперативного управления стартовал в 2018 году. За 8 лет девять из десяти территориальных производственных отделений компании выполнили в полном объеме консолидацию распределительных сетей на уровень ЦУС своего производственного отделения.

Фото: пресс-служба «Башкирэнерго».

Автор: Ильдар АХИЯРОВ
