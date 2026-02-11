0 °С
Технологии
11 Февраля , 20:15

Башкирия вошла в топ-5 рейтинга внедрения Платформы обратной связи

В прошлом году на Платформу поступило более 252 тысяч обращений, сообщает правительство РБ.

Минцифры России подвело итоги работы регионов по внедрению Платформы обратной связи (ПОС) портала Госуслуг в 2025 году. Согласно данным ведомства, Башкирия вошла в ТОП-5 рейтинга, набрав 610 баллов.

Данная Платформа позволяет гражданам направить обращения в государственные органы, учреждения и организации, принять участие в различных опросах и голосованиях. Развитие электронных форм обратной связи с гражданами соответствует целям национальной программы «Экономика данных».  

Как сообщил министр цифрового развития госуправления РБ Геннадий Разумикин, государство последовательно развивает сервисы, которые позволяют гражданам взаимодействовать с госорганами в электронном виде. ПОС работает в Башкирии с 2021 года. Жители республики активно используют ее для обращений в организации и учреждения. Только в прошлом году поступило более 252 тысяч обращений, что почти в три раза больше чем в 2024 году.  

В настоящее время в системе ПОС работают 4172 организации республики, в том числе республиканские исполнительные органы, Государственное собрание – Курултай РБ, органы местного самоуправления, учреждения образования, культуры и спорта, управляющие компании и другие организации. Свои вопросы жители республики могут направить на платформу через специальные виджеты, которые располагаются на официальных сайтах органов и учреждений, а также с помощью мобильного приложения «Госуслуги. Решаем вместе». Вместе с тем граждане могут принять участие в опросах, голосованиях, Прямых линиях, которые ведомства и муниципалитеты размещают на базе платформы. Так в 2025 году было размещено 786 опросов по различным вопросам.  

Фото: сайт правительства РБ.

Автор: Алексей ШИЛЬНИКОВ
