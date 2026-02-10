0 °С
Радий Хабиров принял участие в совещании правительства России

Совещание, которое провел заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев, было посвящено подготовке к весеннему паводку и пожароопасному сезону. Глава Башкирии принял в нем участие в режиме видеосвязи, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Тема совещания «О готовности к обеспечению безопасности прохождения паводкоопасного периода и пожароопасного сезона 2026 года» выбрана неслучайно — по предварительным оценкам Росгидромета, на большей части территории страны количество выпавших осадков уже превысило норму.

При этом в конце февраля и в марте на европейской части страны возможны резкие скачки температуры, что в свою очередь может привести к повышению уровня воды. В этой связи Ростехнадзору предложено осуществлять постоянный мониторинг состояния гидротехнических сооружений. При этом особое внимание будет уделено бесхозяйным объектам.

В беседе с журналистами Радий Хабиров напомнил, что в Башкирии в 2025 году половодье наступило раньше среднемноголетних значений — 17-20 марта. Всего было зарегистрировано 63 случая подтопления в 28 муниципальных образованиях, где пострадали 122 жилых дома и 341 придомовая территория, а также 38 участков дорог.

В 2026 году в республике запасы воды в снежном покрове в бассейне реки Буй на 44 процента больше нормы, а реки Белой – меньше нормы. Специалисты Росгидрометцентра характеризуют оценку ожидаемого максимального уровня воды половодья в районе нормы. На территории региона определили 65 затороопасных участков в 26 муниципалитетах. К реагированию готовы свыше 3,4 тысячи единиц спецтехники, 187 единиц плавсредств, спасательный вертолёт и беспилотная авиация.

Фото: пресс-служба главы Башкирии.

Автор: Надежда ТЮНЁВА
