Мобильным интернетом обеспечены 92 процента жителей Башкирии

Более 92 процентов жителей Башкирии обеспечены сегодня высокоскоростным мобильным интернетом. При этом за последние 5 лет доля домохозяйств с интернетом выросла с 75% до 92%. Об этом сообщил на оперативном совещании в правительстве Башкирии министр цифрового развития государственного управления РБ Геннадий Разумикин.

Добиться подобного рывка удается в первую очередь за счет модернизации инфраструктуры – за последние пять лет операторы связи установили и модернизировали более 7 тысяч базовых станций 4G. Только в 2025 году было запущено около двух тысяч станций, благодаря чему связь пришла в 90 населенным пунктам. Столько же планируется построить и в нынешнем году.

Вместе с тем в регионе активно реализуется проект «Устранение цифрового неравенства 2.0», в рамках которого базовые станции устанавливаются в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 500 человек.

В рамках проекта доступ к цифровым технологиям за счет предоставления качественной мобильной связи и высокоскоростного интернета получили жители более 350 населенных пунктов. 87 из них — в прошлом году.

Помимо жителей небольших населенных пунктов, на некачественную связь либо ее отсутствие нередко жалуются водители и их пассажиры. Чтобы обеспечить бесперебойную связь на дорогах, на новом участке трассы М-12 были установлены 21 базовая станция (это позволило обеспечить хорошую связь на 275 километрах дороги), в скором времени на 67-километровом обходе трассы М-7 построят 10 новых станций.

А вот на региональной дороге Уфа-Белорецк 11 базовых станций уже построены. Сделать это удалось в 2024-2025 годы в рамках соглашения между Минцифры РБ и ПАО МТС с использованием механизма инвестиционного налогового вычета.

— Наша цель — 90-процентное покрытие голосовой связью и 80-процентное — мобильным интернетом — говорит Разумикин. — А строительство и дальнейшее сопровождение всей инфраструктуры осуществлять за счет средств оператора связи.

Проект по обеспечению связи на опасном повороте трассы Уфа-Инзер в Белорецком районе, который в народе называют «Тёщин язык», министр и вовсе назвал уникальным. Новая базовая станция работает на автономных источниках питания без подключения к общей электросети. Таким образом здесь стала доступна надежная голосовая связь, что особенно важно в экстренных ситуациях — для оперативного вызова всех служб.

Еще одним значимым ресурсом для развития Разумикин назвал соглашение между компанией МТС и ФАС Росси, по которому более 2 миллиардов рублей вместо штрафа будут направлены на развитие связи в более чем 350 малых населенных пунктов по всей России. 50 из них — на территории Башкирии.

Фото: сайт правительства РБ.