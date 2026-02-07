0 °С
7 Февраля , 10:59

В Башкирии редакцию газеты переселили в модульное здание

Торжественное открытие нового здания для Караидельского информационного центра состоялось накануне в райцентре — селе Караидель.

Модуль построен на собственные средства Издательского дома «Республика Башкортостан» в рекордно короткие сроки и стал первым подобным проектом в истории башкирской журналистики, сообщили в ведомстве.

На мероприятии в честь открытия нового офиса присутствовали руководители районной администрации, представители республиканского агентства по печати и СМИ, ИД «Республика Башкортостан», ветераны районной журналистики. 
 
Глава администрации Караидельского района Айдар Шайдуллин поблагодарил издательский дом за строительство нового здания для редакции. Отметив, что это признание труда журналистов района.

Между тем, более 63 лет редакция районной газеты «Караидель» ютилась в старом бревенчатом здании, которое со временем пришло в аварийное состояние. Работать в нем было опасно. Осенью 2025 года, после долгих обсуждений и поисков оптимального решения, началось строительство нового здания, которое завершилось в декабре.

Фото Марат БУЛЯКОВ.

Автор: Надежда ТЮНЁВА
