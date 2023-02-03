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Вчера, 16:40

В Уфе эксперты «Сколково» отобрали инновационные стартапы

В Уфе на питч-сессии инновационных проектов Фонд «Сколково», Центр содействия инновациям в РБ и бизнес-ангелы изучили 11 стартапов с потенциалом коммерциализации. Три проекта показались инвесторам интересными, сообщает пресс-служба правительства региона.

В Уфе эксперты «Сколково» отобрали инновационные стартапы
В Уфе эксперты «Сколково» отобрали инновационные стартапы

Все стартапы – грантополучатели Фонда содействия инновациям. Два победили в конкурсе «Студенческий стартап», еще один – конкурса на акселерацию в сфере ИИ.

– В Башкирии создана площадка для интеграции федеральных и региональных мер поддержки, действует программа ускоренного импортозамещения, трансфера технологий, защиты интеллектуальной собственности. В прошлом году в республике создали университетскую стартап-студию, в развитие которой за три года привлекут до 300 млн рублей федеральных средств. Взаимодействие с инвесторами позволит продвигать стартапы, что положительно повлияет на развитие экономики региона, - заметил вице-премьер - министр промышленности, энергетики и инноваций Александр Шельдяев.

Привлеченные инвестиции университетские стартапы могут направить на финансирование исследований, разработок и коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности.

– По правилам инвесторы, финансирующие университетские техностартапы, смогут компенсировать до половины затрат, но не более 100% суммы НДФЛ, уплаченной за три предшествующих года, и не более 20 миллионов рублей за инвестиции в один проект. Возмещение части затрат предоставляется бизнес-ангелу, если сумма его инвестиций в один университетский стартап составляет не менее полумиллиона рублей, – пояснил руководитель управления по инвестициям в университетские стартапы Фонда «Сколково» Андрей Зверев.

 

Фото предоставлено пресс-службой правительства региона.

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:стартапыстуденческое предпринимательствовузовские лабораториисколковофонд содействия инновациямпроектыинвесторыгрантышельдяев
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