В Уфе эксперты «Сколково» отобрали инновационные стартапы

Все стартапы – грантополучатели Фонда содействия инновациям. Два победили в конкурсе «Студенческий стартап», еще один – конкурса на акселерацию в сфере ИИ.

– В Башкирии создана площадка для интеграции федеральных и региональных мер поддержки, действует программа ускоренного импортозамещения, трансфера технологий, защиты интеллектуальной собственности. В прошлом году в республике создали университетскую стартап-студию, в развитие которой за три года привлекут до 300 млн рублей федеральных средств. Взаимодействие с инвесторами позволит продвигать стартапы, что положительно повлияет на развитие экономики региона, - заметил вице-премьер - министр промышленности, энергетики и инноваций Александр Шельдяев.

Привлеченные инвестиции университетские стартапы могут направить на финансирование исследований, разработок и коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности.

– По правилам инвесторы, финансирующие университетские техностартапы, смогут компенсировать до половины затрат, но не более 100% суммы НДФЛ, уплаченной за три предшествующих года, и не более 20 миллионов рублей за инвестиции в один проект. Возмещение части затрат предоставляется бизнес-ангелу, если сумма его инвестиций в один университетский стартап составляет не менее полумиллиона рублей, – пояснил руководитель управления по инвестициям в университетские стартапы Фонда «Сколково» Андрей Зверев.

Фото предоставлено пресс-службой правительства региона.