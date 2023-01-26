В Башкирии построят новый завод

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил в соцсетях о строительстве нового завода в Башкирии. Предприятие «М Синтез» станет резидентом ТОСЭР «Алга». Работа уже идет полным ходом, завершить строительство планируется к декабрю 2024 года.

– «М Синтез» будет производить цетаноповышающую присадку для дизельного топлива, – написал Хабиров. – ЦПП позволяют экономить топливо, снижают вредные выбросы и повышают эффективность работы двигателя.



Заявленная мощность предприятия – 30 тыс. тонн в год. В качестве основного поставщика сырья выступит «Газпром нефтехим Салават».

Фото: соцсети.