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Вчера, 12:08

В Башкирии построят новый завод

На территории особой экономической зоны «Алга» появится завод по производству «улучшателя» дизельного топлива.

В Башкирии построят новый завод
В Башкирии построят новый завод

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил в соцсетях  о строительстве нового завода в Башкирии. Предприятие «М Синтез» станет резидентом ТОСЭР «Алга». Работа уже идет полным ходом, завершить строительство планируется к декабрю 2024 года.

– «М Синтез» будет производить цетаноповышающую присадку для дизельного топлива, – написал Хабиров. – ЦПП позволяют экономить топливо, снижают вредные выбросы и повышают эффективность работы двигателя.

Заявленная мощность предприятия – 30 тыс. тонн в год. В качестве основного поставщика сырья выступит «Газпром нефтехим Салават».

Фото: соцсети.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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