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Вчера, 19:59

Уфе предстоит стать городом XXI века

Развитие Уфы должно идти по самым современным стандартам. Такую мысль высказал глава региона Радий Хабиров во время рабочего совещания, посвященного подготовке к празднованию 450-летия столицы республики. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

Уфе предстоит стать городом XXI века
Уфе предстоит стать городом XXI века

По мнению Радия Хабирова, Уфа должна стать городом XXI века. Олицетворяя собой мощь, силу и интеллект региона, где формируются многие смыслы. Но для этого надо вылечить много хронических болячек мегаполиса и реализовать важные начинания.

Что касается проблем, то глава республики прежде всего обратил внимание на коммунальную сферу. «Как начинается зима, у нас начинается борьба со снегом. Есть вопросы по водоснабжению, по другим проблемным точкам», - заявил Радий Хабиров.

Говоря о стратегическом развитии Уфы, руководитель региона отметил, что застройку города нельзя вести по отдельным локациям, у мегаполиса должен быть единый генеральный план развития новых территорий. Здесь все необходимо продумывать до мелочей – включая общественные пространства и доступность социальных объектов. Тем более что у Уфы появляются новые земли для развития и строительства жилья, в первую очередь в Забелье.

Важную роль здесь играет дорожное строительство. Радий Хабиров напомнил, что в следующем году будет завершено строительство Восточного выезда и первый этап возведения «Южных ворот». Кстати, второй этап стоимостью 29 млрд рублей будет включать в себя прокладку южного обхода от Пугачева до дороги Уфа - Аэропорт в Кузнецовском затоне. «Это очень важный для города объект. Мы создаем современную дорожную инфраструктуру для развития Уфы в долгосрочной перспективе. Предстоит очень непростая история по участию в конкурсах, поиску финансирования», - отметил глава РБ.

Хватает проблем и с поселками-спутниками, которые входят в состав Уфы. Там тоже есть много нерешенных вопросов в части водо- и энергоснабжения, доступностью соцобъектов.

Говоря о новостройках, Радий Хабиров напомнил о нескольких спортивных объектах, которые сейчас возводятся в Уфе, о создании Научно-образовательного центра мирового уровня, где начинается беспрецедентное строительство межвузовского кампуса на 5 тысяч мест.

Также Радий Хабиров поблагодарил власти города за поддержку мобилизованных и добровольцев, участвующих в СВО. которые сейчас выполняют боевые задачи в зоне проведения СВО.

Фото: ИА «Башинформ».

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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