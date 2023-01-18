Уфе предстоит стать городом XXI века

По мнению Радия Хабирова, Уфа должна стать городом XXI века. Олицетворяя собой мощь, силу и интеллект региона, где формируются многие смыслы. Но для этого надо вылечить много хронических болячек мегаполиса и реализовать важные начинания.

Что касается проблем, то глава республики прежде всего обратил внимание на коммунальную сферу. «Как начинается зима, у нас начинается борьба со снегом. Есть вопросы по водоснабжению, по другим проблемным точкам», - заявил Радий Хабиров.

Говоря о стратегическом развитии Уфы, руководитель региона отметил, что застройку города нельзя вести по отдельным локациям, у мегаполиса должен быть единый генеральный план развития новых территорий. Здесь все необходимо продумывать до мелочей – включая общественные пространства и доступность социальных объектов. Тем более что у Уфы появляются новые земли для развития и строительства жилья, в первую очередь в Забелье.

Важную роль здесь играет дорожное строительство. Радий Хабиров напомнил, что в следующем году будет завершено строительство Восточного выезда и первый этап возведения «Южных ворот». Кстати, второй этап стоимостью 29 млрд рублей будет включать в себя прокладку южного обхода от Пугачева до дороги Уфа - Аэропорт в Кузнецовском затоне. «Это очень важный для города объект. Мы создаем современную дорожную инфраструктуру для развития Уфы в долгосрочной перспективе. Предстоит очень непростая история по участию в конкурсах, поиску финансирования», - отметил глава РБ.

Хватает проблем и с поселками-спутниками, которые входят в состав Уфы. Там тоже есть много нерешенных вопросов в части водо- и энергоснабжения, доступностью соцобъектов.

Говоря о новостройках, Радий Хабиров напомнил о нескольких спортивных объектах, которые сейчас возводятся в Уфе, о создании Научно-образовательного центра мирового уровня, где начинается беспрецедентное строительство межвузовского кампуса на 5 тысяч мест.

Также Радий Хабиров поблагодарил власти города за поддержку мобилизованных и добровольцев, участвующих в СВО. которые сейчас выполняют боевые задачи в зоне проведения СВО.

Фото: ИА «Башинформ».