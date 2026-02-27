Уфа отметит 8 Марта лыжным марафоном

На старт выйдут 800 спортсменов из всех регионов России.

Участников ждет отлично подготовленная трасса. Каждый может выбрать дистанцию по силам — это 5, 10, 30 или 50 километров для взрослых и 50, 400 метров и 1 километр для юных лыжников.

Для участников приготовлен стартовый пакет с сувенирами по зимней тематике. На трассе лыжников будут поддерживать волонтеры, а на финише их ждут медаль и горячий обед.

Зрители смогут наблюдать за ходом лыжной гонки с трибун. В программе также всевозможные развлечения, активности от партнеров и полевая кухня.

В рамках марафона пройдет благотворительная акция «Добрая лыжня». Благотворительные фонды «Мархамат», «Особенные дети» и Уфимский хоспис предложат лыжникам помочь подопечным.