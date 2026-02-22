0 °С
22 Февраля , 19:15

В Башкирии прошли лыжные гонки в честь Героя России Бориса Дудко

В спортивном парке «Исток» города Бирска лыжные гонки в честь Героя России и участников СВО проводятся уже в четвертый раз. Их инициатором в свое время выступил известный лыжник, заведующий хирургическим отделением Бирской ЦРБ Дмитрий Ибашев.

Герой России Борис Дудко пожелал участникам соревнований хороших стартов, а глава районной администрации Павел Трапезников отметил, что биряне всегда с честью выполняли воинский долг.

Соревнования прошли в десяти возрастных группах: от детей 2015 года рождения до взрослых 65 лет и старше на дистанциях от 600 метров до трех километров. Надежную лыжню, старт и финиш подготовила спортивная школа «Буревестник».

На бирскую лыжню вышли команды Бирской ЦРБ, ООО «Бирские тепловые сети», пятикратный чемпионе мира из Мишкинского района Кирилл Михайлов и чемпион России по триатлону Юрий Айгузин.

Победителей и призеров наградили грамотами и медалями, вручал их сам Борис Дудко. Именитого земляка также наградили оригинальным Кубком в честь дня рождения.

Фото: Степан ЧИГЛИНЦЕВ

Автор: Жанна МИРОНОВА
