В Башкирии прошли лыжные гонки в честь Героя России Бориса Дудко

Герой России Борис Дудко пожелал участникам соревнований хороших стартов, а глава районной администрации Павел Трапезников отметил, что биряне всегда с честью выполняли воинский долг.

Соревнования прошли в десяти возрастных группах: от детей 2015 года рождения до взрослых 65 лет и старше на дистанциях от 600 метров до трех километров. Надежную лыжню, старт и финиш подготовила спортивная школа «Буревестник».

На бирскую лыжню вышли команды Бирской ЦРБ, ООО «Бирские тепловые сети», пятикратный чемпионе мира из Мишкинского района Кирилл Михайлов и чемпион России по триатлону Юрий Айгузин.

Победителей и призеров наградили грамотами и медалями, вручал их сам Борис Дудко. Именитого земляка также наградили оригинальным Кубком в честь дня рождения.

Фото: Степан ЧИГЛИНЦЕВ