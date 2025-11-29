В Башкирии боксом профессионально занимаются более девяти тысяч человек

Руководитель кабмина отметил, что данный чемпионат проводится в регионе во второй раз и это является знаком доверия к Башкирии и признанием того, что здесь умеют проводить соревнования самого высокого уровня.

Бокс — один из самых массовых видов спорта в регионе, им профессионально занимаются более девяти тысяч человек. В свою очередь Дворец борьбы — идеальная арена для турнира, где созданы все условия, позволяющие спортсменкам показать все, на что они способны, — сообщил Андрей Назаров, и пожелал каждой участнице честного и красивого боя.

Фотографии со страницы ВК Андрея Назарова.